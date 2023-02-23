Суд арестовал имущество супруги Виктора Медведчука на сумму более 5,6 млрд гривен. Оксана Марченко подозревается в финансировании российских захватчиков.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний.

Также суд арестовал 2 земельных участка, 4 жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей. Кроме того, арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других компаниях. Среди них «Терра-Инвест», «Укркапитал» и «Спорт-Тур». Эти фирмы жена Медведчука использовала для финансирования оккупантов.

Марченко переводила миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД в оккупированном Крыму, а также платила «налоги».