Газета Financial Times пишет, что первым из высших «гражданских» чиновников о решении президента РФ Владимира Путина начать войну узнал министр иностранных дел Сергей Лавров. Но и министра подняли звонком только в час ночи 24 февраля, а все прочие узнали о начале «спецоперации» из публичного обращения самого Путина.

«У него три советника — Иван Грозный, Петр Первый и Екатерина Великая», — так, со слов участника памятной встречи Путина с крупным бизнесом 24 февраля, Лавров ответил им на вопрос, как принималось решение и почему никто ничего не знал.

Сейчас, несмотря на то, что российский президент осознает настоящую цену вторжения, он только укрепился в решимости довести его до конца, пишет газета со ссылкой на знающих Путина людей. «Ближнему кругу он говорит: „Да, мы оказались совершенно не готовы. Армия в хаосе. Промышленность тоже. Но хорошо, что мы выяснили это вот так, а не во время вторжения НАТО“, — цитирует FT неназванного российского экс-чиновника.

Издание смогло поговорить с шестью людьми, знающими Путина, в том числе участвующими в мобилизации экономики. Все говорят, что круг доверенных лиц президента с начала войны только сузился. «Сталин был злодей, но эффективный менеджер, потому что не допускал вранья. А Путину никто не может сказать правду, — говорит один из источников. — Те, кто не верят никому, начинают верить кучке лжецов».

Издание отмечает, что Путин якобы планировал создать видимость легитимной передачи власти в Украине Виктору Медведчуку через находящегося в России экс-президента Украины Виктора Януковича.

Эту очевидно нерабочую схему поддерживала ФСБ, потратившая значительные средства на оказавшийся бесполезным подкуп украинских чиновников. Несогласные были в СВР и в военном руководстве.

Кроме того, Путин отказался от идеи наносить ядерный удар по Украине, потому что даже ограниченное применение не принесет России никаких выгод.

Президент надеется, что Россия привержена войне больше, чем Запад помощи Украине, и сможет перетерпеть экономический шок, отмечает FT.