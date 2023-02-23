Итак, как уже сообщал Minval, ханкендинские сепаратисты, после демонстративного надувания щёк, выполнили ультиматум Азербайджана и избавились от московского «засланца».

Можно, конечно, вспомнить, что Рубен Карленович за несколько месяцев пребывания в Ханкенди восстановил против себя слишком многих. В Ереване видели в нем местную реинкарнацию Иванишвили и угрозу собственной власти. А после появления в Армении наблюдательной миссии ЕС Еревану нужен был громкий как бы антироссийский жест, и «жертва фигуры» в лице Варданяна подходила как нельзя кстати. Карабахские «полевые командиры», такие, как Виталий Баласанян, которых Варданян отправлял в отставку, испытывали к нему понятные чувства. Немногочисленное мирное население зоны временного размещения РМК вряд ли пришло в восторг от талонов, перекрытия дороги в результате возобновления деятельности рудников и очевидного роста напряжённости — а здесь еще не забыли и вряд ли скоро забудут 44-дневную войну. Которая мало напоминала боевые действия начала девяностых. Тем более очевидно, что Варданян не добился того успеха, которого от него ждал Кремль. Да и сам Варданян, который, выехав из Ханкенди в грузовике с предназначенным для утилизации армейским бельём, по достоверным сведениям, не очень хотел возвращаться. Тогда его вернули в Ханкенди.

А теперь Азербайджан, как показывают новости, вновь «дожал» оппонентов и «продавил» свое решение. Причем не только и не столько в Ереване — судя по всему, Москва перед визитом в Баку Сергея Лаврова тоже посчитала за лучшее убрать из Ханкенди столь серьёзный «раздражитель» в двусторонних отношениях.

И, наконец, есть еще и чисто военные новости — обстрел азербайджанских позиций и ответные меры ВС Азербайджана. Подробностей не сообщается, но, судя по всему, ответ был таким, что из него сделали вывод не только в окружении Араика Арутюняна.

А тогда уже становится понятным: вынужденная отставка Варданяна еще раз продемонстрировала, что с Азербайджаном теперь разговаривают «на вы». И игнорировать справедливые требования нашей страны даже не пытаются.

Нурани, обозреватель