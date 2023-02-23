Лидер сепаратистов Карабаха Араик Арутюнян уволил Рубена Варданяна от «должности» «госминистра». Его место займет «генеральный прокурор Арцаха» Гурген Нерсисян.

По сведениям издания «Паст», накануне Арутюнян и Нерсисян посетили Никола Пашиняна и получили его согласие на увольнение Варданяна и назначение на его место Нерсисяна.

Напомним, президент Ильхам Алиев на прошлой неделе в Мюнхене заявил, что Азербайджан готов начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха.

«Сегодня я сообщил об этом своему армянскому коллеге в присутствии госсекретаря Блинкена. Но мы сможем приступить к этому только тогда, когда гражданин России, криминальный олигарх, человек, который занимался отмыванием денег в Европе, — Рубен Варданян – покинет нашу территорию», — отмечал азербайджанский лидер.