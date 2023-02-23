Ежемесячные должностные оклады работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана, учителей, директоров и заместителей директоров этих учреждений, а также руководителей допризывной подготовки молодежи, прошедших диагностическое оценивание знаний и умений, с 1 февраля 2023 года увеличены в среднем на 10 процентов.

Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Кроме того, повышена заработная плата учителей государственных учреждений профессионального образования, прошедших диагностическую оценку, руководителей допризывной подготовки и физического воспитания молодежи, а также работников, занимающихся управлением и учебной деятельностью. Зарплата лиц этих категорий повышена с 1 февраля 2023 года в среднем на 10 процентов.