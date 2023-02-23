В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с региональным директором Всемирного банка по развитию человеческого капитала в Европе и Центральной Азии Фадией Саада.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству со Всемирным банком: «Усовершенствование системы здравоохранения, особенно ее цифровизация и развитие человеческого капитала является приоритетным вопросом для нашей страны. И поэтому сотрудничество со Всемирным банком в различных сферах имеет особое значение с точки зрения применения передового международного опыта».

Фадия Саада в свою очередь подчеркнула плодотворное сотрудничество между Всемирным банком и Азербайджаном, а также выразила поддержку реформам, проводимым в системе здравоохранения нашей страны. По ее словам, целью визита в нашу страну является обсуждение потенциальной поддержки Всемирного банка правительству Азербайджана по развитию человеческого капитала и реализации «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы».