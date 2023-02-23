21 февраля по инициативе ЕС состоялся телефонный разговор замминистра иностранных дел Российской Федерации Михаила Галузина со специальным представителем ЕС на Южном Кавказе Тойво Клааром. Об этом сообщили в МИД России.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили вопросы урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

«Галузин отметил, что решение Брюсселя о размещении так называемой гражданской миссии ЕС в Армении имеет четкий геополитический подтекст, что не способствует реальной стабилизации в Закавказье. Было подчеркнуто отсутствие консенсуса между Баку и Ереваном по этой инициативе», — сообщили в МИД России.