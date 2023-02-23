Из Сумгайыта в Турцию отправлена очередная партия гуманитарной помощи.

В городе продолжается кампания по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Сегодня Исполнительной властью города Сумгайыт в Турцию отправлено 6 домов модульного типа, рассчитанных на временное проживание 8-10 человек, и гуманитарная помощь на сумму 91 тыс. манатов.

За последние 10 дней из Сумгайыта в Турцию отправлен 21 дом модульного типа, санитарный узел с 6 кабинками и гуманитарная помощь в размере 812 тысяч манатов.

В ИВ Сумгайыта сообщили, что модульные дома также заполняются гумпомощью.