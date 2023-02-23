В августе 2022 года Азербайджан восстановил полный контроль над городом Лачин, селами Забух и Сус. На этих территориях в 2021 году были обнаружены новые мины производства Армении, они доставлялись по Лачинской дороге. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на брифинге по поводу решения Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

По его словам, впервые обращение в суд было подано в сентябре 2022 года, ходатайство — 4 января этого года.

«Мы хотим, чтобы суд принял решение о наличии угрозы минирования. Поскольку это угроза постоянная, мы считаем, что суд должен незамедлительно принять решение. Во время судебных слушаний были интересные моменты. Так, Армения не смогла опровергнуть ни один из фактов, особенно касательно новых мин. Мы даже представили название компании – Haykmek. Эта компания занимается производством мин на основе лицензии, выданной правительством Армении. Отмечу, до этого Армения заявляла международным организациям, что не производит мины. Однако доказательства, представленные азербайджанской стороной, полностью опровергли это, и в ходе слушаний противоположная сторона фактически признала это. Наш второй вопрос был связан с тем, как мины доставлялись на территорию Азербайджана. Конечно же, по Лачинской дороге. В связи с этим Армения не смогла предоставить суду какие-либо опровержения. Это означает, что фактически Армения нарушила обязательства, вытекающие из трехстороннего заявления.

Третий момент заключается в том, что наряду с установкой мин на этих территориях, в селах Сус и Забух во многих домах, ранее принадлежавших азербайджанцам, были обнаружены минные ловушки. Эти фотографии были показаны в суде. Ясно, что обычные гражданские лица, проживавшие там незаконно, не могли установить минные ловушки. Потому что это работа, требующая особых военных знаний, навыков.

И разумеется, минные ловушки были установлены армянскими солдатами. Это также говорит о том, что цель этих минных ловушек — не дать возможности гражданским лицам вернуться в свои дома», — цитирует его АПА.