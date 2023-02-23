На Мюнхенской конференции по безопасности президент Азербайджана предложил установить пограничные контрольно-пропускные пункты на Лачинской дороге, предпринять серьезные шаги в направлении деятельности по укреплению доверия между двумя странами, а также обеспечить прозрачное использование этой дороги в соответствии с целями и задачами трехсторонней декларации.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

«Результат, полученный нами от первых контактов, заключается в том, что международные организации положительно относятся к этому предложению и понимают его суть. Позиция относительно прозрачного использования Лачинской дороги и пресечения случаев злоупотребления за последние 2 года со стороны Армении вполне понятна. К сожалению, первоначальное мнение Армении об этом предложении было достаточно негативным. Считаем, что Армения вновь заинтересована в незаконном использовании коридора вопреки трехстороннему заявлению», — цитирует его АПА.