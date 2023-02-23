На освобожденных от оккупации территориях было обнаружено большое количество боеприпасов.

Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе контрольно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками отделов полиции Тертерского и Лачинского районов на освобожденных территориях, с позиций, оставленных армянскими воинскими формированиями, было обнаружено значительное количество боеприпасов.

На территории села Талыш Тертерского района были обнаружены 1 противотанковая управляемая ракетная система, 17 снарядов, в селе Гарыкаха Лачинского района — 3 ручные гранаты.