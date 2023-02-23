Турция, Швеция и Финляндия намерены уже в марте возобновить переговоры по вступлению двух стран в НАТО.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает STV.

«Переговоры между Швецией, Финляндией и Турцией по членству в НАТО будут возобновлены в марте», — заявил Кристерссон.

По его словам, все участники переговорного процесса подтвердили грядущую встречу. Одновременно с этим руководитель шведского правительства не стал называть точную дату переговоров.

«Есть еще дата. Это не секрет, но мы ждем подтверждения», — добавил премьер-министр Швеции.