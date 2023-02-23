Соединенные Штаты просят Китай провести телефонные переговоры глав оборонных ведомств двух стран, чтобы обсудить ситуацию вокруг метеозонда, но Пекин отказывает в этом.

С таким заявлением выступил в среду помощник главы Пентагона по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Илай Ратнер на брифинге для иностранных журналистов, посвященном американо-китайским отношениям, передает ТАСС.

«У нас были контакты на рабочем уровне между Пентагоном и коллегами из КНР как в Вашингтоне, так и в Пекине. Но у нас не было контактов на уровне министров, несмотря на наши просьбы», — ответил Ратнер.