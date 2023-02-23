Италия вряд ли передаст Украине боевые самолеты. Об этом в интервью La Stampa заявил министр иностранных дел Антонио Таяни.

По словам главы МИД, вопрос поставки истребителей Украине «пока» не обсуждался, но любое такое пожертвование должно быть сделано в координации с союзниками Италии.

Говоря о такой возможности, Таяни отметил, что в таком случае «придется согласовывать с союзниками», выяснять, «какие самолеты отправить», поскольку «поставлять украинцам разные модели не имеет смысла».

«Мне кажется практически невозможной поставка итальянских истребителей», – добавил глава МИД.