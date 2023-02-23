Комитет госбезопасности Беларуси фиксирует резкую активизацию всех видов разведки спецслужб коллективного Запада, действующих против республики.

Об этом заявил председатель КГБ Иван Тертель.

«КГБ отмечается резкая активизация всех видов разведки спецслужб коллективного Запада против Республики Беларусь. Основной акцент — вербовочная работа в отношении лиц, которые имеют возможность добывания информации закрытого характера, вербовка сотрудников силовых ведомств и служащих государственного аппарата», — сказал он.