Администрация США предупредила власти Украины, что Вашингтон не располагает неисчерпаемыми ресурсами для поддержки Киева, сообщило агентство Reuters.

Как отмечается в публикации со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц, «администрация заявила украинскому правительству, что ресурсы США не являются бесконечными». «Все понимают, что это должно прекратиться в какой-то момент. И мы все хотели бы, чтобы это закончилось как можно скорее», — приводятся в материале слова данного источника о боевых действиях в Украине.