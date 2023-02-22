Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что они хотят вступить в НАТО одновременно со Швецией и это зависит от решения Турции.

Ниинистё встретился с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Норвегии Гаром Стере в шведском городе Харпсунде. После встречи лидеры провели пресс-конференцию.

Саули Ниинистё отметил: «Процесс членства Финляндии в НАТО продолжается вместе со Швецией. Мы хотим вступить в НАТО вместе со Швецией. Но мы ничего не можем с этим поделать, этот вопрос зависит от решения Турции».

Премьер-министр Швеции Кристерссон заявил, что переговоры с Турцией продолжаются: «Скандинавский регион имеет уникальные географические условия. Сотрудничество между нами добавит глубины НАТО. Когда Швеция и Финляндия станут членами НАТО, наш регион станет самой северной частью НАТО. Переговоры о членстве в НАТО с Турцией продолжаются».

Премьер-министр Норвегии Гар Стере, со своей стороны, заявил, что Финляндия и Швеция поддерживают членство в НАТО и прием этих стран в организацию усилят НАТО.

«Россия становится все более и более непредсказуемой. По отношении к скандинавским стран со стороны России используется множество различных и опасных методов, таких как кибервойна и гибридная война. С этой точки зрения вступление в НАТО очень важно для Швеции и Финляндии », — сказал он.