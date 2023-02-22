Начальник главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украине нужно создать зону безопасности по границам с Россией от 1991 года.

«Мы должны создать условия для зоны безопасности вокруг нашей границы. Каким образом этого добиться — есть много вариантов», — сказал Буданов в интервью Forbes.ua, отвечая на на вопрос, будут ли украинские войска идти дальше, если выйдут на границы с Россией от 1991 года.

По его словам, ширина зоны может быть от 40 до 100 километров.