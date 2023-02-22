Статус ядерного оружия определяется доктринальными документами РФ, они никак не меняются в связи с решением России о приостановке участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил в среду вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Разумеется, статус российских стратегических сил, статус ядерного оружия определяется нашими доктринальными документами, и они никоим образом не меняются в связи с принятием решения Российской Федерацией о приостановлении действия этого договора», — сказал сенатор.