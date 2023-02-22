Министр по делам Европы и Северной Америки Великобритании Лео Докерти и посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Фергус Оулд посетили памятник футбольному судье Тофику Бахрамову.
Оулд обнародовал в соцсети «Твиттер» соответствующую фотографию.
«Футбол очень любят и в Великобритании, и в Азербайджане. Справедливое решение Тофика Бахрамова сыграло большую роль в том, что Англия выиграла чемпионат мира по футболу в 1966 году. Поэтому мы хотели приехать сюда с министром Лео Докерти», — отметил Оулд.
Futbol həm 🇬🇧, həm də 🇦🇿 –da çox sevilir.
İngiltərənin 1966-ci ildə futbol üzrə dünya çempionatını qazanmasında Tofiq Bəhramovun ədalətli qərarının böyük rolu olub.⚽️🏃♂️
Odur ki, nazir @LeoDochertyUK ilə bura mütləq gəlmək istəyirdik. pic.twitter.com/nG8uabPEZw
— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) February 22, 2023
Добавить комментарий