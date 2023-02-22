Министр по делам Европы и Северной Америки Великобритании Лео Докерти и посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Фергус Оулд посетили памятник футбольному судье Тофику Бахрамову.

Оулд обнародовал в соцсети «Твиттер» соответствующую фотографию.

«Футбол очень любят и в Великобритании, и в Азербайджане. Справедливое решение Тофика Бахрамова сыграло большую роль в том, что Англия выиграла чемпионат мира по футболу в 1966 году. Поэтому мы хотели приехать сюда с министром Лео Докерти», — отметил Оулд.