Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Азербайджан уделит особое внимание реализации трехсторонних договоренностей.

Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Отметим, Лавров посетит Азербайджан 27-28 февраля.

В рамках визита запланированы переговоры Лаврова с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Ожидается, что его примет президент Азербайджана Ильхам Алиев. Сообщается, что во второй день визита Лавров примет участие в пленарном заседании Азербайджано-Российского Экспертного совета в Баку.