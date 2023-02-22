Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Азербайджан уделит особое внимание реализации трехсторонних договоренностей.
Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Отметим, Лавров посетит Азербайджан 27-28 февраля.
В рамках визита запланированы переговоры Лаврова с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Ожидается, что его примет президент Азербайджана Ильхам Алиев. Сообщается, что во второй день визита Лавров примет участие в пленарном заседании Азербайджано-Российского Экспертного совета в Баку.
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