Мы искренне призываем Азербайджан и Армению к продолжению мирного процесса и переговоров.
С данным заявлением выступил находящийся с визитом в Азербайджане государственный министр Великобритании по делам Северной Америки и Европы Лео Докерти.
Мы искренне призываем Азербайджан и Армению к продолжению мирного процесса и переговоров.
С данным заявлением выступил находящийся с визитом в Азербайджане государственный министр Великобритании по делам Северной Америки и Европы Лео Докерти.
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