Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате схода лавины. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«Уважаемый Эмомали Шарифович,

Крайне опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате схода лавины в Горно-Бадахшанской автономной области.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Таджикистана, желаю выздоровления пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!» — говорится в письме.