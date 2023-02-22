В Кишиневе завершилась 10-я сессия Парламентской ассамблеи (ПА) Евронест. Как сообщили в отделе прессы и связям с общественностью Милли Меджлиса, на сессии парламент Азербайджана представляли 6 депутатов во главе с председателем парламентского комитета Таиром Миркишили.

Армянская делегация предложила поправки к итоговому документу 10-й сессии.

Изменения включали такие призывы, как «Открытие Лачинского коридора», «Снятие блокады с Нагорного Карабаха», «Вывод азербайджанской армии с территории Армении», «Активизация Минской группы ОБСЕ». В результате усилий членов азербайджанской делегации на двусторонних встречах, и аргументов, приведенных ими в выступлениях в комитете и на пленарных заседаниях, все проекты армянской делегации были отклонены представителями Ассамблеи.

Всего было отклонено 7 резолюций Армении, связанных с дорогой Лачин-Ханкенди.