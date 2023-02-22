22 февраля 2022 года в Москве произошло событие, которому эксперты предрекали роль поворотной точки в двусторонних отношениях России и Азербайджана — в Москве президенты Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали Московскую декларацию о союзническом взаимодействии. В этом документе стороны обязались уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность друг друга, не поддерживать сепаратистских течений, не вмешиваться во внутренние дела и даже не вести враждебных кампаний в прессе.

Сегодня, в первую годовщину подписания декларации, азербайджанские «дочки» РосCМИ публикуют мажорные комментарии. Но в Азербайджане информационную картину дня определяют другие новости — о новой «игре с огнем», которую ведёт Армения практически сразу по нескольким направлениям, подвергая обстрелу азербайджанские позиции. По сообщению Минобороны Азербайджана, обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии не только в Товузском районе и в Садаракском районе НАР, но и в Шуше и Ходжавенда, где уже «порезвились» армянские незаконные вооружённые формирования.

В какой мере Москва отвечает за «художества» своего форпоста, особенно на фоне нынешних заигрываний Еревана с Западом — отдельная тема. Но Шуша и Ходжавенд — там по позициям азербайджанской армии стреляли с территории, где временно размещены российские миротворцы.

Как подчёркивает минобороны, ВС Азербайджана приняли адекватные ответные меры. О потерях не сообщается. Военные эксперты предупреждают: армянские НВФ вряд ли могут нести большие «военные» риски для Азербайджана, особенно с учетом и уроков, и итогов 44-дневной войны. Но они остаются безотказным и весьма опасным инструментом для провокаций.

А теперь вспомним текст Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, его пункт 4: «Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил». Но, как показывают новости, за более чем два года нахождения в Карабахе российским миротворцам не хватило решимости, политической воли или еще чего-то для разоружения армянских НВФ. Которые чувствуют себя настолько вольготно, что открывают огонь по азербайджанским позициям, действуя синхронно с ВС Армении на условной границе.

И вот этих выстрелов вполне хватило для того, чтобы «расстрелять» ту самую союзническую Декларацию, подписанную в Москве. Да, формально она как бы не о Карабахе. Но, во-первых, уважение территориальной целостности и суверенитета — это не просто красивые слова, а прямые обязательства, которые уже имеют к Карабаху прямое отношение. Во-вторых, принцип «договоры должны соблюдаться» никто не отменял. А в-третьих, межгосударственная дружба — это улица с двусторонним движением. Особенно в таких чувствительных вопросах, как территориальная целостность и суверенитет. А здесь о «верности» РФ своим обязательствам информацию к размышлению дают не только показанные в эфире федеральных каналов карты, где Карабах обозначается как отдельное «государство», но и прежде всего релизы минобороны России. Те самые, где по-прежнему в ходу термин «Нагорный Карабах» и где используются армянские названия населённых пунктов Карабахского региона — «Мартуни» вместо Ходжавенда, «Мардакерт» вместо Агдере, «Степанакерт» вместо Ханкенди и т.д.

Словом, одна свечка на виртуальном «торте» в честь Московской Декларации выглядит совсем не праздничной.

Нурани, обозреватель