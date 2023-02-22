Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшается из-за его отказа полноценно питаться.

Об этом заявила лечащий врач политика в тбилисской частной клинике Тамара Даварашвили на пресс-конференции.

«Что же касается состояния здоровья пациента на сегодня, то мы можем сказать, что тенденция указывает на его ухудшение, исходя из того, что вес и масса тела остаются очень низкими. К 20 февраля вес составлял 67,2 килограмма, а индекс массы тела был 18,2», — сказала она.

Врач добавила, что у Саакашвили общая слабость. Большую часть времени он проводит в постели, у него болят конечности.

«Самым плачевным является то, что питание по-прежнему остается несбалансированным. Несмотря на все, он принимает эту несбалансированную пищу и переваривает ее», — добавила Даварашвили.

Эндокринолог клиники Софо Мебуке в свою очередь отметила, что Саакашвили в день принимает от 300 до 400 калорий, что является очень низким показателем. Для положительной динамики, необходимо, чтобы он принимал как минимум 1,7 тыс. калорий в день.