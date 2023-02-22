В 2022 году 475 женщин и 20 мужчин обратились в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей в связи с домашним насилием.

Об этом заведующая отделом правовой защиты Госкомитета Талия Ибрагимова заявила на конференции «Охранные ордера по делам о насилии в отношении женщин и домашнем насилии: международные стандарты и национальный опыт Азербайджана», сообщает Report.

По ее словам, в прошлом году в Госкомитет поступила 81 жалоба, связанная с детьми:

«С жалобой о домашнем насилии обратились 6 пожилых людей и 2 представителя сексуальных меньшинств. 409 из поступивших обращений были связаны с психологическим насилием, 304 — физическим, и 5 — с сексуальным насилием».