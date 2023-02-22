Служба нацбезопасности Армении задержала одного из граждан, подозреваемых в покушении на убийство экс-спикера парламента, а ныне главы МИД республики Арарата Мирзояна.

Гражданин Т.А., узнав о подписании лидерами Азербайджана, Армении и России трехстороннего заявления по Карабаху, в ночь на 10 ноября 2020 года направился к зданию парламента Армении.

Там, а также у правительственных дач, в тот момент происходили массовые беспорядки. Увидев на перекрестке улиц Демирчяна и Прошяна автомобиль Мирзояна, Т.А. присоединился к остальным участникам беспорядков, которые остановили машину, вытащили из салона Мирзояна и стали его избивать.

Было установлено, что активисты нанесли удары ногами по голове Мирзояна, в результате экс-спикер был госпитализирован в бессознательном состоянии, с многочисленными переломами и другими телесными повреждениями.

В отношении Т.А. было возбуждено уголовное преследование. СНБ представила в суд ходатайство о его аресте на два месяца, которое было удовлетворено.