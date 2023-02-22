В Белгороде, Казани и нескольких других российских городах по радио объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара.
РосСМИ со ссылкой на руководство двух FM-станций пишут, что это был технический сбой.
В Белгороде, Казани и нескольких других российских городах по радио объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара.
РосСМИ со ссылкой на руководство двух FM-станций пишут, что это был технический сбой.
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