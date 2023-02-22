Приостановка участия РФ в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) — это ответ на антироссийскую политику США, заявил во вторник замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«США получили, что заслужили, за свою тупую антироссийскую политику, то есть приостановку действия СНВ-3. Нельзя воевать с Россией, делая при этом вид, что с вопросами стратегической стабильности все по-прежнему в порядке. Так вам и надо», — написал политик в своем Twitter на английском языке.