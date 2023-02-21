Минобороны России ответило на обвинения Евгения Пригожина о снарядном голоде и препонах, создаваемых военным ведомством в отношении поставок боеприпасов бойцам ЧВК «Вагнер».

«Командование объединенной группировки войск в рамках «спецоперации» уделяет особое, постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений.

Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, — абсолютно не соответствуют действительности.

Только с 18 по 20 февраля добровольцам штурмовых отрядов было поставлено:

1660 реактивных снарядов к системам залпового огня, 10171 боеприпас для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов, 980 боеприпасов для танков», — заявили в Минобороны.