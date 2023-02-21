Владимир Путин свое к Федеральному собранию произнёс не в первую годовщину начала «специальной военной операции» в Украине, но все же в непосредственной близости от нее. И, конечно же, именно Украине была посвящена значительная часть его выступления. Однако, вопреки прогнозам и ожиданиям многих, Владимир Путин не стал объявлять официальную войну Украине (да и не очень логично было бы это делать через год после начала того, что Роскомнадзор предписывает называть «спецоперацией»). Президент РФ повторил прежние и не раз озвучивавшиеся «установки» насчёт «переворота», влияния Запада, необходимости «защитить Донбасс» и т.д.

Однако ответ на состоявшийся накануне визит Джо Байдена в Украину все же прозвучалН Президент России объявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре по стратегическим наступательным вооружениям, хотя и не выходит из него, и приказал быть готовыми к возобновлению ядерных испытаний. Первыми, предупредил Путин, россияне этого не сделают, но должны быть готовы к возобновлению ядерных тестов, если ядерные испытания проведут США. Москва как бы не стала озвучивать угрозу ядерного удара, но пустила в действие «ракетно-ядерный козырь», адресованный не только и не столько Украине, сколько ее, как уверены в Кремле, «западным покровителям». Тем более что президент РФ уже обвинил Запад в стремлении превратить «локальный» конфликт в глобальное противостояние. Так что путинский ответ был адресован именно Западу.

Здесь, конечно, самое время напомнить, как Москва в своей переписке с Западом, которую в Кремле именуют «диалогом по безопасности», требовала именно от западных лидеров свернуть всю активность на украинском направлении, так что Москва или ее оппоненты в Вашингтоне и Брюсселе превратили украинскую тему в часть глобального противостояния — это еще посмотреть. Другой вопрос, что в Москве, по всей видимости, не ожидали столь консолидированной позиции и столь активной помощи Украине. Не говоря о том, что не ждали и такого украинского сопротивления. Более того, украинская война столь явно выявила все военно-стратегические «прорехи» России и отсутствие у Москвы возможностей для эффективного экономического давления, в том числе и в стиле «отрежем газ» и привела к таким дипломатическим проблемам Москвы, что остается только грозить ракетно-ядерной дубиной под разными соусами. Ведущие эксперты уже назвали заявление Путина «самой серьёзной эскалацией». По сути дела, Кремль разрушает главное достижение эры Горбачева-Ельцина — систему договоров о ракетно-ядерном разоружении. Первым был разорван договор по ПРО, затем отправился в небытие ДРСМД, теперь же началась ревизия ДСНВ.

Другой вопрос, к каким результатам приведёт такая «ракетно-ядерная пугаловка» со стороны России. Которая уже не раз пыталась «взять на испуг» своих западных оппонентов, но каждый раз вместо того, чтобы затрепетать в страхе, Запад принимал вызов и отвечал на него. Так что манипуляции с ДСНВ скорее всего приведут к новому витку гонки вооружений — притом что у России позиции здесь куда более слабые, чем были у СССР. Который, кстати, и развалился не в последнюю очередь потому, что не выдержал пресловутую «гонку вооружений» с Западом. А теперь Россия не располагает и многими производственными мощностями, которые имелись у СССР — а это и верфи в Николаеве, и производство ракет и авиадвигателей, и, наконец, советский ядерный полигон в окрестностях города Семей, тогда Семипалатинск. Теоретически Москва может проводить испытания на Новой Земле. Но на практике труден буде исключать новых попытка взять под контроль Казахстан. Тем более что угрозы в адрес этой страны Москва в последнее время озвучивает с пугающей регулярностью.

И после обещаний работать над возобновлением ядерных испытаний «казахстанский вектор», скорее всего, тоже станет частью глобального противостояния. Со всеми вытекающими прежде всего для Москвы.

Нурани, обозреватель