Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что лидера группы ДДТ Юрия Шевчука необходимо лишить возможности выступать в России. В разговоре с телеканалом «Москва 24» парламентарий, комментируя новый клип Шевчука на песню «Родина, вернись домой», отметил, что музыкант «сильно деградировал».

«Я помню того Юрия Шевчука, который был с нашими бойцами в Чечне и поддерживал их. Сейчас он занимает провласовскую позицию. И, естественно, что он уже давно не живёт жизнью страны и самое худшее, что можно сделать для него, это лишить зрителя», — заявил депутат.

Также Милонов раскритиковал творчество ДДТ. По его словам, песни группы превратились в «под копирку написанные фонограммы». Парламентарий подчеркнул, что такое творчество не вызывает уважения, а авторы похоронили себя в культурном плане. Милонов призвал помогать и давать площадки тем, кто занимает другую позицию, а таким, как Шевчук, — категорически запрещать любые выступления, даже на частных корпоративах.