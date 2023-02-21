Новое наступление россиян длится уже около 10 дней, но у россиян так и не получилось сделать его большим.

Об этом говорится в заявлении секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова в эфире телемарафона.

«Словосочетание «большое (наступление)», как они хотели, уже угасло. Большого наступления, как они планировали, оно уже, по их замыслу, длится восьмой или десятый день. Никаких успехов нет. Пять направлений сегодня, где они пытаются атаковать. Но наши бойцы мужественно защищают нашу страну», — подчеркнул он.