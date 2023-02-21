Замглавы МИД РФ Михаил Галузин обсудил по телефону со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром ситуацию на Южном Кавказе. Москва отметила, что решение Брюсселя развернуть миссию в Армении не способствует урегулированию в регионе и имеет отчетливую геополитическую подоплеку.

Об этом говорится в сообщении МИД России.

«При обсуждении темы нормализации армяно-азербайджанских отношений Михаилом Галузиным было отмечено, что решение Брюсселя о развертывании в Армении так называемой гражданской миссии ЕС имеет отчетливую геополитическую подоплеку, не способствующую реальной стабилизации на Южном Кавказе. Подчеркнуто отсутствие консенсуса по данной инициативе между Баку и Ереваном», — отмечается в заявлении МИД РФ.