Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал решение Греции и Турции взять паузу в давних спорах, призвал смягчить риторику, чтобы укрепить единство НАТО, сообщает во вторник Associated Press.

«В наших интересах и, я верю, в интересах Греции и Турции найти пути решить давние разногласия», — заявил Блинкен. Он отметил, что это необходимо сделать путем диалога и дипломатии. Госсекретарь призвал не принимать односторонних действий и не использовать острую риторику, которая могла бы усложнить ситуацию.