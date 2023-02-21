Немецкая авиакомпания Lufthansa запланировала отмену около 34 000 рейсов на летний сезон из-за нехватки персонала. Об этом 20 февраля сообщил портал SchengenVisaInfo.

Отмечается, что авиаперевозчик уже утвердил летнее расписание на 2023 год, однако, приняв во внимание нехватку персонала и другие проблемы, Lufthansa скорректировала вылеты из Франкфурта и Мюнхена.

В компании заверили, что всех пассажиров, рейсы которых могут попасть «под сокращение», проинформируют заранее, чтобы каждый мог скорректировать планы поездок.

Помимо проблемы с нехваткой персонала, Lufthansa страдает от забастовок, последняя из которых произошла 17 февраля и привела к отмене более 1300 рейсов.