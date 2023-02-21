Премьер-министр Молдовы Дорин Речан, назначенный на свой пост 16 февраля, заявил о необходимости вывода оперативной группы российских войск из Приднестровья. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Молдова вовлечена в процесс, который предполагает исключительно мирное разрешение приднестровского вопроса. Это значит, что Россия должна вывести войска, эвакуировать вооружения и боеприпасы. Россия обязалась сделать это, и не один раз. Мы должны убедиться, что Россия выполнит обещанное. Это и означает демилитаризацию», — пояснил премьер.

Речан добавил, республика не планирует сворачивать миротворческую операцию, которая проводится согласно молдавско-российскому соглашению от 21 июля 1992 года.

«Речь идет об оперативной группе российских войск — более полутора тысяч российских военнослужащих, которые находятся на территории Республики Молдова без законных на то оснований. И Россия неоднократно подтверждала обязательства по выводу остатков бывшей 14-й армии», — заявил он.