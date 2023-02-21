США и Азербайджан обеспечат почти на 100 процентов потребности Болгарии в газе в 2024 году. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

Блинкен отметил, что не так давно построенный интерконнектор Греция-Болгария (IGB) позволяет Болгарии диверсифицировать поставки и отказаться от российского газа.

«В следующем году Болгария будет удовлетворять почти 100 процентов своих внутренних потребностей в газе из Азербайджана и США благодаря этому интерконнектору», — заявил он.