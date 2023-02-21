Заявление Владимира Путина о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях, наверное, самая сильная эскалация международной напряженности с начала российского вторжения в Украину, объясняет корреспондент Би-би-си по вооружениям Павел Аксенов.

Фактическое, хоть и временное, прекращение действия договора не приведет к немедленному началу гонки ядерных вооружений. Но это чревато тем, что две стороны перестанут контролировать друг друга. Отсутствие прозрачности в таком критически важном для безопасности вопросе приведет к тому, что каждая сторона будет планировать развитие собственных ядерных сил и разрабатывать доктринальные документы, исходя из собственных представлений о том, что творится у потенциального противника.

Поначалу такие прогнозы будут основаны на сведениях, полученных в ходе обмена данными в рамках СНВ, но чем дальше, тем представления об угрозе будут все более и более призрачными, а представление о необходимой мощности собственного арсенала – все более завышенными.

Кроме того, в такой атмосфере недоверия возрастает риск начала конфликта с применением ядерного оружия – он может начаться по ошибке или в результате какого-нибудь инцидента с участием военных двух стран.

Ядерные испытания представляют собой не только реальную опасность для окружающей среды, это еще и сильная эскалация напряженности, которая повлияет на состояние стратегической стабильности в мире.

В 1996 году был принят Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Его подписали 185 государств, из которых 170 ратифицировали. Среди них – три ядерные державы – Великобритания, Франция и Россия. Но этот договор не может вступить в силу без ратификации Египта, Израиля, Индии, Ирана, Китая, КНДР, Пакистана и США.

Поэтому формально сейчас испытания не запрещены. Однако тот факт, что с 1996 года не происходило крупных ядерных взрывов (исключая подозреваемые северокорейские), заставил все мировое сообщество привыкнуть к тому, что такое страшное оружие больше не используется даже в тестовом режиме.

Вероятно, инженеры и ученые, которые разрабатывают ядерные боеприпасы, хотели бы проверить свои изделия «в деле», но любой «тестовый» ядерных взрыв вызовет всплеск напряженности. Собственно, даже само упоминание о гипотетической возможности таких взрывов – уже эскалация напряженности.