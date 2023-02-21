Змеи и ядовитые насекомые являются одним из факторов, препятствующих обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях Азербайджана., сообщает Report.

В сообщении говорится о том, что из-за тридцати лет армянской оккупации наши территории оставались без присмотра, а отсутствие земледелия на этих территориях привело к увеличению численности змей и насекомых. Обитая в запущенных районах и особенно в безводных местах, эти существа считаются чрезвычайно опасными для жизни человека. Хотя ядовитые животные обычно более активны в теплую погоду, их можно встретить и зимой. Наиболее опасными из ядовитых вредителей являются «Кавказская гадюка» и «Черный скорпион».

В ряде случаев тральщиков кусали ядовитые насекомые. Несмотря на все эти трудности, сотрудники ANAMA продолжают разминировать районы.