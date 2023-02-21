Малейка Мехди гызы Аббасзаде награждена орденом «Шараф».
Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, Аббасзаде награждена орденом за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере образования в Азербайджане.
Малейка Мехди гызы Аббасзаде награждена орденом «Шараф».
Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, Аббасзаде награждена орденом за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере образования в Азербайджане.
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