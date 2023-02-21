«Сотрудники Нафталанского ГОП в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемую в мошенничестве Рубабу Алиеву»,, — сообщили в пресс-службе МВД.

Было установлено, что Р.Алиева приехала в город Нафталан и, воспользовавшись доверием гражданина, под предлогом гадания присвоила его золотые украшения на сумму 1 500 манатов.

Подозреваемая была задержана. Расследование по данному факту продолжается.

Если есть другие граждане, пострадавшие от ее действий, они могут обратиться в Call-центр 102 МВД, в Нафталанский ГОП или территориальные управления, отделы или подразделения полиции.