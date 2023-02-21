Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к испытаниям российского ядерного оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Первыми, мы, разумеется, делать это не будем. Но если США испытают, мы тоже испытаем», — добавил он.