Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к испытаниям российского ядерного оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Первыми, мы, разумеется, делать это не будем. Но если США испытают, мы тоже испытаем», — добавил он.
Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к испытаниям российского ядерного оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Первыми, мы, разумеется, делать это не будем. Но если США испытают, мы тоже испытаем», — добавил он.
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