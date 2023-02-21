Владимир Путин заявил, что Запад прямо причастен к попыткам ВСУ ударить по российской стратегической авиации. Он отметил, что российские заявки по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) отклоняются США, а НАТО говорит, что хочет нанести стратегическое поражение России. Не учитывать этого Россия не может и приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

«НАТО фактически сделало заявку, чтобы стать участником договора о стратегических наступательных вооружениях. Пожалуйста. Такая постановка давно назрела. Ядерные арсеналы есть не только у США и тоже направлены против России»,— сказал президент во время послания Федеральному собранию.

Он подчеркнул, что первый ДСНВ был заключен совсем в других условиях, когда Россия и США не воспринимали друг друга как соперников. Теперь США выдвигают России ультиматумы, считает президент. Владимир Путин пояснил, что для возвращения К ДСНВ Россия должна понять, как будет учитываться совокупный ударный арсенал стран НАТО.