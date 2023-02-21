Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал неприличной ситуацию, которая складывается вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает БелТА.

«Как-то это не очень выглядит прилично с точки зрения того, что это был президент все-таки. Поэтому ну доходить до такой степени, как это складывается сейчас, просто неприлично», — отметил Лукашенко, говоря о Саакашвили.

При этом он добавил, что Минск не давал никаких оценок происходящему и не вмешивался в ситуацию. «Мы очень хорошие отношения поддерживали и поддерживаем, насколько это возможно, с Тбилиси», — сказал президент Беларуси.