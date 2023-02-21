Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев провел встречу с председателем правительства Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.

Как сообщили в министерстве, стороны обсудили вопросы осуществления грузоперевозок железнодорожным и автомобильным транспортом, улучшения транспортной инфраструктуры и погранично-пропускных пунктов, а также сотрудничества в сфере воздушного транспорта.

«Помимо этого, была подчеркнута важность принятия совместных шагов для своевременного и оперативного решения вопроса по поводу очередей, возникающих из-за грузовых автомобилей в погранично-пропускных пунктах», — добавили в министерстве.