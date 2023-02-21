Представители Израиля и Палестины на протяжении почти двух месяцев вели тайные переговоры по вопросу деэскалации растущей напряженности на Западном берегу реки Иордан. Об этом в понедельник сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их информации, палестинская сторона передала через администрацию США правительству премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщение о желании работать с ним. Нетаньяху принял предложение и поручил главе Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби вести секретные переговоры с Палестиной. С палестинской стороны обсуждение вел министр по гражданским делам Хусейн аш-Шейх. Они несколько раз провели беседу по телефону, а также лично встречались, отмечает портал.

Ханегби подтвердил факт проведения переговоров с палестинской стороной. «Были беседы с американцами, а также с нами о создании какой-то новой среды путем прекращения односторонних действий, которые были предприняты в последние месяцы. Мы готовы к этому», — приводит его слова Axios. «Есть место для диалога с палестинцами, надеюсь, он скоро начнется», — добавил Ханегби.

Глава Совета национальной безопасности отметил, что Израиль попросил Палестину прекратить шаги, связанные с юридическими процедурами в Международном суде. Рамалла в свою очередь потребовала от Тель-Авива отказаться от односторонних мер, таких как вторжения в палестинские города.