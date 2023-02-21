Визит президента США Джо Байдена в Киев обещает стать поворотной точкой если и не в украинской войне, то уж точно в отношениях Запада и России. Причем этому нисколько не препятствовал его «блиц-формат». Глава администрации США сделал все, что от него ждали (и чего не ждали) — прибыл в столицу Украины с неаонсированным визитом, отдал должное стойкости и мужеству украинцев, отпустил предостаточно едких шпилек в адрес Владимира Путина, обещал Украине 700 танков…

Строго говоря, Байден — не первый президент США, который посещает Украину. В Киеве побывал еще Буш-младший. Но визит на фоне «горячей» войны, когда в столице Украины объявляют воздушную тревогу — это не просто жест поддержки. По сути дела, Вашингтон открыто «бросил перчатку» Москве. Где с самого начала объявляли украинскую войну противостоянием с Западом и США. А на фоне сообщений, что Москва подняла в воздух свои самолёты Миг-31, вооружённые ракетами «Кинжал», но не дала им приказа стрелять, меняет все прочтение ситуации. На фоне подтверждённого «контакта» США и РФ по поводу визита — тем более. Промосковские СМИ и ТГ-каналы могут пытаться найти удобоваримую трактовку, но Москве — и всему миру — публично продемонстрировали, что Байден отправился в Киев, а в Кремле не рискнули дать команду «огонь». Прекрасно понимая, как на это отреагирует Вашингтон. Играть с огнём во время визита президента США — это не организовать покушение на Шеварднадзе и не забросить диверсионную группу в правительственный квартал Киева.

Наконец, есть и чисто военное прочтение визита. Джо Байден прямо заявил, что военная кампания России «проваливается» и что Кремль в Украине «терпит поражение». В экспертном сообществе с известным цинизмом добавляют: США не станут поддерживать страну, в чью победу не верят.

Более того, президент США не только обещал, что США и их союзники «будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется». Он анонсировал передачу Киеву более 700 танков, более тысячи бронированных машин, тысячу артиллерийских систем и более двух миллионов снарядов.

Танки заслуживают здесь особого внимания. Дело не в конкретных боевых характеристиках «Абрамсов». ПРосто танки — это априори наступательное оружие. А значит, Запад планирует (и не только теоретически) переход Украины в наступление. А значит, освобождение Донбасса и Крыма, о чем даже на «нормандском формате» мало кто желал слышать.

Символична и дата. Байден прибыл в Киев в день поминовения героев «Небесной сотни» — попытки силового разгона Майдана. Обозначив тем самым, что отсчёт войны России против Украины ведётся не с 24 февраля 2022, а с 20 февраля 2014 года.

Официальных ссылок на 44-дневную Отечественную войну Азербайджана как бы не делалось. Но именно Баку продемонстрировал, что замороженные конфликты в случае их «разморозки» агрессором и его покровителями могут заканчиваться восстановлением территориальной целостности. А правило «выигрывает на постсоветском пространстве тот, кого поддерживает Москва», более не работает. Азербайджан не получал такой поддержки от Запада, какой располагает сегодня Украина, против Армении не было санкций, но общий тренд и параллели очевидны. И от этих параллелей мурашки по коже и холодный пот и в Ханкенди, и в Симферополе. Где понимают, что военное присутствие Кремля еще ничего не гарантирует.

Но, возможно, самое главное заявление Байдена касалось не только и не столько Украины как таковой. По словам Байдена, ранее Украина была слабой, а Запад — разделенным, и на этом строился расчет Кремля. И, по ироничному замечанию Байдена, он не думает, что там так же думают сейчас.

А это уже по сути означает переход к жесткому сценарию даже не совсем «холодной» войны. Где США и их союзники будут жестко противостоять России практически на всех фронтах и в точках «локальных» конфликтов. Как это отразится на ситуации на Южном Кавказе, можно долго спорить. Тем более что в те же дни, когда Байден посещал Киев, его госсекретарь Блинкен вёл переговоры в Анкаре, а это куда более информативный сигнал, чем непонятная миссия ЕС во входящей в ОДКБ Армении.

Но в чем нет сомнений, так это в том, что это именно тот сценарий «ресурсной войны», которую СССР уже однажды проиграл.

Нурани, обозреватель