Правительство России утвердило перечень стран, граждане которых могут получить туристическую визу сроком до шести месяцев на основании бронирования гостиницы или «иного средства размещения». Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, в перечень из 19 стран вошли:

Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Северная Корея, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Филиппины.

С августа 2021 года получить полугодовую туристическую визу при наличии брони в отеле могли все иностранные туристы. Теперь такую возможность имеют граждане только тех стран, что есть в перечне кабмина.